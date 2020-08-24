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Белоруссия в огне. Главное

Тихановская не исключила участия мужа в новых выборах, если их назначат 

РИА Новости и ещё 4 54 минуты назад
Тихановская допустила участие мужа в новых выборах
Фото: ТАСС
Оппозиционер Сергей Тихановский, находящийся в настоящее время в СИЗО, скорее всего, примет участие в новых выборах президента Белоруссии, если они будут назначены, заявила его супруга — экс-кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская в интервью газете Wyborcza.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему отказали в регистрации. Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам.
Тихановская вновь заявила, что сама не планирует участвовать в новых выборах.

"Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность является просто моей обязанностью, но политика не для меня", — сказала она.

При этом экс-кандидат в президенты считает, что ее муж предпримет еще одну попытку стать президентом Белоруссии. "Думаю, что да. И, собственно, поэтому мы добиваемся организации новых выборов", — добавила Тихановская.

"Главным условием является освобождение политических заключенных, среди которых находится также мой муж. Политическим заключенным является также Виктор Бабарико (экс-претендент на пост президента, бывший глава Белгазпромбанка — ред.) Он тоже, возможно, будет кандидатом", — заключила Тихановская.

Сейчас Тихановская находится в Литве, куда выехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Комментарии 8
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Мария Мороз , Виктор Бабарико , СКР , МВД , Центризбирком России , ФСИН , Гродно
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