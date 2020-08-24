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Германия сделала заявление по делу Навального 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Германия сделала заявление по делу Навального
Фото: РИА Новости
По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, в деле блогера и политика Алексея Навального, перевезенного на лечение в Германию, отсутствуют многие факты. Об этом пишет в своем Telegram-канале РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Навальному стало плохо во время полета утром 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, потерявший сознание оппозиционер был госпитализирован. Позже стало известно, что он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких. Родственники потребовали отправки Навального в клинику Charite. За ним прилетел самолет, и после получения разрешения от омских врачей политик был перевезен в Берлин.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил сегодня, что в деле Навального отсутствуют многие факты.

«Власти Германии ждут разъяснения от врачей», — отметил он.

По данным RT, представитель правительства ФРГ также отметил, что «отравление Навального „отчасти вероятно“.
При этом, по данным издания, в кабмине ФРГ подчеркнули, что не знают, кто финансирует пребывание российского оппозиционера в берлинской клинике.
Напомним, что ранее представители Навального высказали мнение, что его могли отравить, подмешав что-то в чай. Однако, по словам российских врачей, анализы политика показали, что он не был отравлен.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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В мире , Алексей Навальный , МИД , РИА Новости , Германия
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