ЕС выступил с требованием к РФ по инциденту с Навальным 

Евросоюзе допустили, что на оппозиционера Алексея Навального было совершено покушение, и выступили с требованием провести транспарентное расследование случившегося.

«То, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального» осуждает Евросоюз, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, в Европе настаивают на всестороннем расследовании инцидента с российским оппозиционером, сообщает ТАСС

Заявление Борреля было опубликовано в понедельник 24 августа.

Он подчеркнул, что ситуация с Навальным напоминает покушение на жизнь человека. По его словам, ЕС выступает за то, чтобы российские власти немедленно начали «независимое и транспарентное (то есть открытое и честное — прим. ред.)» расследование.

Европейский чиновник подчеркнул, что мировая общественность требует разобраться с фактами, которые говорят об отравлении Навального. В случае, если версия о покушении на убийство российского оппозиционера подтвердится, то виновные должны быть найдены и наказаны, резюмировал Боррель.