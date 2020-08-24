Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

ЕС выступил с требованием к РФ по инциденту с Навальным 

Павел Тиунов и ещё 2 27 минут назад
В Евросоюзе допустили, что на оппозиционера Алексея Навального было совершено покушение, и выступили с требованием провести транспарентное расследование случившегося.

«То, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального» осуждает Евросоюз, заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Меркель сделала заявление по ситуации с Навальным
По его словам, в Европе настаивают на всестороннем расследовании инцидента с российским оппозиционером, сообщает ТАСС.
Заявление Борреля было опубликовано в понедельник 24 августа.
Он подчеркнул, что ситуация с Навальным напоминает покушение на жизнь человека. По его словам, ЕС выступает за то, чтобы российские власти немедленно начали «независимое и транспарентное (то есть открытое и честное — прим. ред.)» расследование.
Европейский чиновник подчеркнул, что мировая общественность требует разобраться с фактами, которые говорят об отравлении Навального. В случае, если версия о покушении на убийство российского оппозиционера подтвердится, то виновные должны быть найдены и наказаны, резюмировал Боррель.
Ранее, как сообщал «Рамблер», на фоне появившейся информации о том, что в организме Навального было найдено вещество, относящееся к группе «ингибиторов холинэстеразы», канцлер Германии Ангела Меркель и глава немецкого МИД Хайко Маас призвали российские власти обеспечить прозрачность расследования обстоятельств ЧП.
Комментарии 365
В мире , Видео , Алексей Навальный , Жозеп Боррель , Ангела Меркель , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
«Браво!»: Захарова о решении Запада по Лукашенко
«С понедельника пусть не обижаются»
«С понедельника пусть не обижаются»
Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским
Объяснен отказ Тихановской назвать Крым украинским
Раскрыта связь Собчак с мужем Тихановской
Раскрыта связь Собчак с мужем Тихановской
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение