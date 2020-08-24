По его мнению, такой поступок президента Белоруссии является спектаклем и уродством.

«У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства. Он может дать сыну автомат с рожком. Хотя приучать ребенка к такому поведению может только психически ненормальный человек. Его так и воспринимают в обществе. Его воспринимают как почвару — "чудовище" по-белорусски. Очень опасное», — отметил Шушкевич.

Он объяснил, что белорусский народ, который не идет на провокации президента, показывает свое величие и побеждает массовостью.

Накануне, 23 августа, Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Примеру Лукашенко последовал его 15-летний сын Николай , облачившийся в военную амуницию.

Позже появление Александра и Николая Лукашенко с автоматами и в бронежилетах стало поводом для мемов в сети. Пользователи неодобрительно отреагировали на то, что глава республики взял в руки оружие в ответ на якобы имевшую место попытку протестующих против него в Минске штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.