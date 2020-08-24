Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Шушкевич объяснил появление Лукашенко на публике с автоматом в руках 

Lenta.ru 3 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на публике с автоматом в руках, чтобы запугать людей. Об этом в разговоре с НСН заявил бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич.
По его мнению, такой поступок президента Белоруссии является спектаклем и уродством.

«У Лукашенко нет никакого чувства благородства, чувства достоинства. Он может дать сыну автомат с рожком. Хотя приучать ребенка к такому поведению может только психически ненормальный человек. Его так и воспринимают в обществе. Его воспринимают как почвару — "чудовище" по-белорусски. Очень опасное», — отметил Шушкевич.

Он объяснил, что белорусский народ, который не идет на провокации президента, показывает свое величие и побеждает массовостью.
У сына Лукашенко заметили российское вооружение
Накануне, 23 августа, Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Примеру Лукашенко последовал его 15-летний сын Николай, облачившийся в военную амуницию.
Позже появление Александра и Николая Лукашенко с автоматами и в бронежилетах стало поводом для мемов в сети. Пользователи неодобрительно отреагировали на то, что глава республики взял в руки оружие в ответ на якобы имевшую место попытку протестующих против него в Минске штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Последние новости
В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции Создана самая эффективная вакцина от коронавируса Создана самая эффективная вакцина от коронавируса Избежавший линчевания убийца российской школьницы получил пожизненное Избежавший линчевания убийца российской школьницы получил пожизненное
Комментарии 2
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Станислав Шушкевич , Николай Лукашенко , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Лукашенко сделал заявление о «россйских войсках»
Лукашенко сделал заявление о «россйских войсках»
Еще две страны не признали выборы в Белоруссии
Еще две страны не признали выборы в Белоруссии
Видео
Задержание спецназом Росгвардии криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание спецназом Росгвардии криминального авторитета попало на видео
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
02:14
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
Политика
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
00:40
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение