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Белоруссия в огне. Главное

«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости» 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости»
Фото: Reuters
Офицер, служащий в Минске, получил угрозы расправой над ним и его семьёй. Об этом сообщает в своем Telegram-канале RT.
По данным издания, об угрозах с использованием нецензурной лексики рассказал корреспондент Константин Придыбайло.

«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости! Ты со своей семьей пожалеешь, что вообще тут родился!» — говорится на скриншотах сообщений, которые привело RT.

Также офицеру предложили «оглядываться чаще» и сбежать.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
«Рамблер» писал, что после завершения голосования на президентских выборах 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения, а также забастовки на предприятиях. 19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил западные страны в финансировании белорусских протестов. Глава государства также заявил об угрозах в адрес семей военных и силовиков, госслужащих, работников СМИ, а также «атаках на членов правительства».
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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В мире , Белоруссия в огне , Константин Придыбайло , Александр Лукашенко , Минск
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