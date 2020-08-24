Офицер, служащий в Минске , получил угрозы расправой над ним и его семьёй. Об этом сообщает в своем Telegram-канале RT.

По данным издания, об угрозах с использованием нецензурной лексики рассказал корреспондент Константин Придыбайло

«Найду твою мать и покалечу до неузнаваемости! Ты со своей семьей пожалеешь, что вообще тут родился!» — говорится на скриншотах сообщений, которые привело RT.

Также офицеру предложили «оглядываться чаще» и сбежать.

«Рамблер» писал, что после завершения голосования на президентских выборах 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения, а также забастовки на предприятиях. 19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил западные страны в финансировании белорусских протестов. Глава государства также заявил об угрозах в адрес семей военных и силовиков, госслужащих, работников СМИ, а также «атаках на членов правительства».