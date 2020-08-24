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Белоруссия в огне. Главное

Главред (Украина): Лукашенко нарывается на войну на два фронта 

ИноСМИ 1 час назад
Лукашенко нарывается на войну на два фронта
Фото: РИА Новости
Лукашенко, решив применить тактику локаута в отношении бастующих предприятий, может получить два фронта — улицы и заводы. Например, Маргарет Тэтчер «воевала» с шахтерами более года. Получится ли у «батьки» повторить то, что вышло у «железной леди» — очень большой вопрос. Но в любом случае миф о Белоруссии, как об островке социализма, закончится навсегда.
Решение Лукашенко начать с понедельника локаут в отношении забастовавших предприятий не выглядит разумным. Оно напрашивается как элемент террора, но как и террор вообще, имеет риски, которые невозможно предотвратить.
Примеры относительно и даже вполне успешной борьбы с рабочим классом в капиталистической экономике новейшего времени есть. Та же Маргарет Тэтчер задавила выступления шахтеров, а еще и авиадиспетчеров, и Лукашенко вполне может использовать этот опыт. Правда, имидж борца за народные интересы придется забыть, но когда на кону личная власть, имидж — ничто. Жажда власти — всё.
Но чтобы стать белорусской Тэтчер, Лукашенко должен иметь работающий как часы госаппарат и устойчивое положение в обществе. Пока же кроме верхушки бюрократии, которая утонет вместе с Лукашенко если что, и подневольных бюждетников, с поддержкой у него не густо.
Есть и еще один нюанс — в Белоруссии значительно вырос (не в абсолютных, но в удельных значениях) класс так называемых «программистов» — людей, которые на ты с новой экономикой. Эти люди стали ядром нынешних протестов, они умеют использовать сетевые структуры, это их родная стихия. Возможно, поэтому протесты в этот раз выглядят (да и являются) чем-то совершенно иным, чем ранее. Это не мелкая городская буржуазия — креаклы, как ее презрительно называют, это как раз новый пролетариат, продающий свой труд — но труд интеллектуальный, в отличие от пролетариата «старого». И им тоже нечего терять.
Возникает весьма любопытное противоречие — замшелые леваки-соглашатели и коллаборационисты «топят» за Лукашенко, но совершенно не замечают вызревшую новую страту, практически полностью отвечающую марксистским установкам на класс-гегемон. Кстати говоря, именно эта социальная группа растет в своей численности и скоро не замечать ее будет совершенно невозможно. Интересно, как будут переобуваться левые коллаборационисты.
Локаут может привести к обратному эффекту — забастовочные комитеты получат мощный стимул и толчок в развитии и примут встречное, вполне напрашивающееся решение — они займут «свои» предприятия и наоборот — вышвырнут карателей Лукашенко. И тогда он получит два фронта — улица и заводы. А война на два фронта — обычно мероприятие совершенно безнадежное.
Тэтчер, кстати, воевала с шахтерами более года. Успешно, но ей пришлось мобилизовать для этого возможности и ресурсы далеко не самой слабой страны. Да и госаппарат Великобритании выглядел вполне работоспособным. Получится ли у Лукашенко повторить то, что вышло у «железной леди» — очень большой вопрос. Но в любом случае миф о Белоруссии, как об островке социализма, закончится навсегда.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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В мире , СНГ , Статьи , Белоруссия в огне , Маргарет Тэтчер
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