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Белоруссия в огне. Главное

Верка Сердючка кулаками поприветствовала Зеленского на улице 

News.ru и ещё 2 4 часа назад
Сердючка показала Зеленскому кулаки на улице
Фото: РИА Новости
Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, встретился на одной из улиц Киева со своим давним знакомым Владимиром Зеленским.
Президент Украины шёл по улице в окружении телохранителей. На кадрах, которые Данилко опубликовал на своей странице в Instagram, видно, как глава государства расплывается в улыбке, идя навстречу к артисту. В какой-то момент певец и бывший актёр начали здороваться с помощью кулаков.
Как писал ранее NEWS.ru, украинский артист Андрей Данилко не стал отрицать, что выступает на вечеринках, которые устраивают богатые россияне. При этом он подчеркнул, что с концертами в Россию его не зовут, поскольку знают, что не поедет, а соглашается он выступать только в Европе.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Данилко , Киев
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