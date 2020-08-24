Зачем Лукашенко взял в руки автомат

«Решение Лукашенко взять в руки автомат символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко , комментируя видеозапись с президентом Белоруссии , на которой тот запечатлен с автоматом в руках.

«Думаю, ему сначала дали автомат, к которому не был пристегнут магазин, потому что так хранится оружие. А потом, когда увидели ошибку, начали думать о символической стороне и в автомат вставили магазин. То есть, это просто ляп», — считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По мнению эксперта, решение Лукашенко взять в руки автомат «символизирует решимость и готовность идти на любые, даже крайние меры для того, чтобы сохраниться у власти». «Кроме того, мы видим демонстрацию готовности к силовому решению проблемы протеста», — добавил политолог.

Собеседник также отметил, что говорить о разрешении кризиса в Белоруссии пока рано.

«На фоне того, что протесты не идут спад и сохраняют высокий уровень массовости, главное, что произошло вчера — это угроза применения армии против митингующих. Сюда же относится заявление министра обороны о том, что если протестующие будут нарушать порядок возле памятников, посвященных Великой Отечественной войне — они будут иметь дело не с милицией, а с армией», — заключил Минченко.

Ранее в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках — предположительно, 15-летний сын Николай. Лукашенко спрашивает у встречающих: «Там никого не осталось?».

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие подошли к резиденции Лукашенко. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».