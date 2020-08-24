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Украинский госчиновник публично спел песню об убийстве русских и евреев 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Замглавы госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской областной рады Богдан Яциковский на мероприятии исполнил авторскую песню с антисемитскими высказываниями.
Видео исполнения депутатом песни под названием «Ж** перед повешением» опубликовано на YouTube.
Депутат спел:
«Всюду цветет наша власть
Ж** кричит, не бей меня не надо,
а его в садочке, в тихом уголочке
ждет веревка, ждет.
Ай Телесык, уголовный розыск
Напрасно в нашей хате делают обыск
Еще не затупились штыки
Еще не заржавели пулеметы
Всюду буйно цветет наша власть».
Кроме того, в тексте есть и ксенофобные строчки в адрес россиян — «По селу идет москаль поет — выстрел прозвучал и нет его».
В связи с этим депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин направил в национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности Яцинковского, передает «Страна».
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В мире , Видео , Украина , Ренат Кузьмин
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