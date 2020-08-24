Госчиновник публично спел песню об убийстве русских

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Замглавы госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской областной рады Богдан Яциковский на мероприятии исполнил авторскую песню с антисемитскими высказываниями.

Видео исполнения депутатом песни под названием «Ж** перед повешением» опубликовано на YouTube.

Депутат спел:

«Всюду цветет наша власть

Ж** кричит, не бей меня не надо,

а его в садочке, в тихом уголочке

ждет веревка, ждет.

Ай Телесык, уголовный розыск

Напрасно в нашей хате делают обыск

Еще не затупились штыки

Еще не заржавели пулеметы

Всюду буйно цветет наша власть».

Кроме того, в тексте есть и ксенофобные строчки в адрес россиян — «По селу идет москаль поет — выстрел прозвучал и нет его».