Зеленского призвали к наступлению на Крым

Турчинов прокомментировал выступление Зеленского в годовщину независимости Украины, в котором тот заявил, что люди, которые «без боя подарили часть территории», должны давать показания, а не «проповеди по патриотизму».

По мнению экс-секретаря СНБО, к потере территорий причастны многие, в том числе бывший президент Виктор Янукович и те, кто «уничтожал обороноспособность страны». Однако допрашивать хотят тех, кто сегодня оппонирует власти.

«Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», — заявил Турчинов.

Ранее экс-глава СНБО заявил, что лично готов штурмовать Крым.

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией. Турчинов в то время исполнял обязанности президента.