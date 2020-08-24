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Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Зеленского призвали к наступлению на Крым
Фото: Reuters
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Турчинов прокомментировал выступление Зеленского в годовщину независимости Украины, в котором тот заявил, что люди, которые «без боя подарили часть территории», должны давать показания, а не «проповеди по патриотизму».
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По мнению экс-секретаря СНБО, к потере территорий причастны многие, в том числе бывший президент Виктор Янукович и те, кто «уничтожал обороноспособность страны». Однако допрашивать хотят тех, кто сегодня оппонирует власти.

«Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», — заявил Турчинов.

Ранее экс-глава СНБО заявил, что лично готов штурмовать Крым.
В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией. Турчинов в то время исполнял обязанности президента.
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В мире , Виктор Янукович , Александр Турчинов , Владимир Зеленский , Республика Крым
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