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Белоруссия в огне. Главное

Обзор иноСМИ: Лукашенко против НАТО 

Мария Иванова 58 минут назад
Обзор иноСМИ: Лукашенко против НАТО
Фото: РИА Новости

НАТО ответило Лукашенко

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску назвала безосновательными заявления Александра Лукашенко об угрозе альянса для Белоруссии. Об этом сообщает Der Spiegel.
Лукашенко заявлял, что альянс передвигает войска у белорусских границ. В НАТО же заверили, что военного усиления в регионе нет, но напомнили о готовности альянса защищать союзников. Лунгеску подчеркнула, что НАТО «не представляет никакой угрозы» ни для Белоруссии, ни для какой-либо другой страны.

Премьер Британии попал впросак

Отпуск премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона превратился в фарс, рассказал таблоид Daily Mail. Политик, отправившийся на Эпплкросс со своей невестой, разбил лагерь на поле местного овцевода без разрешения и развел там костер.
«Господина Джонсона призвали руководить страной, но он не подает хорошего примера», — заявил землевладелец Кенни Кэмерон. Его возмутило, что Джонсон и его невеста не спросили разрешения и перелезли через забор вместо того, чтобы использовать ворота. Кэмерон подчеркнул, что разведенный ими костер представлял потенциальный риск из-за засушливой погоды.

Вторая волна началась?

В Италии наблюдается тревожный рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает BFM TV, в прошедшую субботу в стране зарегистрировали 1071 новый случай за сутки, максимальное количество с мая.
В Риме и окрестностях выявили 215 новых инфицированных. Таким образом, там был побит рекорд 28 марта. Представитель местного Минздрава Лацио Алессио Д’Амато заявил, что более 60 процентов новых случаев — это вернувшиеся из отпусков люди.

Тайвань хочет стать Гонконгом

Тайвань стал пешкой на шахматной доске президента США Дональда Трампа и еще одним способом разозлить Пекин. Как пишет Le Figaro, на прошлой неделе американский министр здравоохранения Алекс Азар посетил остров, чтобы «засвидетельствовать дружбу» между США и Тайванем.
Газета отмечает, что это первый за 40 лет визит американского чиновника на полуостров. По версии издания, за счет сближения с США Тайвань хочет стать альтернативой Гонконгу, потерявшему статус мирового финансового центра из-за политики Пекина.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Алекс Азар , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Минздрав РФ , НАТО , Le Figaro , Business FM
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