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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко совершает ошибку за ошибкой 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Лукашенко совершает ошибку за ошибкой
Фото: Кадр из видео
Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации.
Даже демонстративно «компенсированное» отсутствием действий со стороны силовиков в адрес участников массовой акции оппозиции. Прямую угрозу применения насилия протестующие не создавали. Необходимые предупреждения со стороны Лукашенко уже прозвучали.
В таких обстоятельствах презентация нового образа главы государства, готового стрелять в мирный народ, выглядит как излишняя искусственная сублимация.
В обществе такая гипертрофия спровоцирует еще более сильные эмоции в отношении президента. Но это не страхи и не тревоги.
У одной части создается стойкое ощущение, что Лукашенко загнан в угол и готов на чрезвычайные глупости. И чем это для него закончится большинство хорошо понимает.
У другой — что президент сам себя выставил на посмешище. Клоунизация власти в опережающем темпе. С эмоциями и прогнозом тут тоже все ясно.
Вряд ли кто-то из вменяемых экспертов может признать эту постановку с автоматом шагом, создающим для Лукашенко новые возможности. Скорее сокращающим старые.
Цепь ошибок белорусских властей уже настолько длинная, а количество неиспользованных шансов так велико, что без содействия извне перевод ситуации в состояние, напоминающее «конструктивный национальный диалог», выглядит какой-то политической фантастикой.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
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В мире , СНГ , Статьи
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