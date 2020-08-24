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Южнокорейский дипломат «отправил» Ким Чен Ына в кому 

News.ru и ещё 4 43 минуты назад
СМИ: Ким Чен Ын в коме
Фото: globallookpress.com
Глава КНДР Ким Чен Ын находится на грани жизни и смерти. Такое предположение сделал бывший дипломат Чан Сон Мин, в своё время работавший помощником ныне покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.
По его мнению, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон осуществляет фактическое управление страной, приняв на себя большинство его функций.
Он указал на то, что структура преемственности в КНДР не сформирована, однако вакуум не может оставаться в течение длительного периода. В связи с этим 33-летняя Ким Ё Чжон и выдвинута на первый план.

Я полагаю, что он в коме, но его жизнь не закончилась, — цитирует политика New York Post.

СМИ: Ким Чен Ын запустил трансфер власти
Несколькими днями ранее на встрече за закрытыми дверями с законодателями Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи сообщило, что смещение политического акцента в соседнем государстве направлено ​​на облегчение бремени правления Ким Чен Ына и на размывание вины в случае провала проводимой им политики.
Как писал NEWS.ru, Ким Чен Ын возложил часть своих обязанностей председателя Госсовета на свою младшую сестру Ким Ё Чжон, сделав её фактически вторым лицом в республике. По данным NIS, Ким Ё Чжон теперь отвечает за отношения КНДР с Южной Кореей и США, а также за ряд других общих вопросов.
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Комментарии 16
В мире , Чен Ким , КНДР
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