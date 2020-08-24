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Трамп рассказал о способе снизить смертность от коронавируса на треть 

Lenta.ru и ещё 1 7 минут назад
Трамп заявил о способе снизить смертность от коронавируса
Фото: ERIN SCOTT / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно проведенным в стране исследованиям, лечение коронавируса плазмой вылечившихся пациентов снижает смертность более чем на треть. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, уже более 100 тысяч жителей США приняли участие в программе по лечению вируса данным методом. Он также отметил, что на проведение клинических испытаний средства было выделено 48 миллионов долларов. Глава государства добавил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает лечение плазмой безопасным и эффективным и выдало разрешение на применение средства.
Ранее Трамп посоветовал использовать для лечения коронавируса новый неэффективный препарат. Американский лидер рекомендовал FDA одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с заболеванием. Подтвержденных данных об эффективности олеандрина в лечении пациентов с коронавирусом нет.
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В мире , Дональд Трамп , США
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