«Вопли стояли душераздирающие»

Корреспондент «Ленты.ру» посетила волонтерский лагерь, организованный у минского изолятора на Окрестина и узнала о жестоких избиениях и изнасилованиях задержанных.

В лагере, организованном для помощи задержанным, работают психологи, юристы и врачи. Одна из медиков рассказала «Ленте.ру», что абсолютно все задержанные покидают изолятор избитыми, с вывихами, переломами, выбитыми зубами и ранениями от резиновых пуль.

В первые дни, по словам врача, люди выходили из изолятора «синими от побоев», некоторых выносили на носилках. Он заявила, что среди них были изнасилованные, в том числе и мужчины.

Один из волонтеров рассказал изданию, что наиболее пострадавших силовики вывозят на окраины и оставляют на улицах, пытаясь избежать огласки в СМИ.

Пресс-секретарь лагеря Валентин заявил, что некоторые люди находились в шоковом состоянии и убегали после освобождения.

«Прятались, как животные. Ужасное зрелище. Их приходилось искать по дворам, чтобы оказать им помощь. Они добегали аж до проспекта Дзержинского, что в нескольких сотнях метров», — рассказал Валентин.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.

Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.

Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.