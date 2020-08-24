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Белоруссия в огне. Главное

«Прятались, как животные»: ужасы минского изолятора 

Мария Иванова и ещё 3 27 минут назад
«Вопли стояли душераздирающие»
Фото: ТАСС
Корреспондент «Ленты.ру» посетила волонтерский лагерь, организованный у минского изолятора на Окрестина и узнала о жестоких избиениях и изнасилованиях задержанных.
В лагере, организованном для помощи задержанным, работают психологи, юристы и врачи. Одна из медиков рассказала «Ленте.ру», что абсолютно все задержанные покидают изолятор избитыми, с вывихами, переломами, выбитыми зубами и ранениями от резиновых пуль.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
В первые дни, по словам врача, люди выходили из изолятора «синими от побоев», некоторых выносили на носилках. Он заявила, что среди них были изнасилованные, в том числе и мужчины.
Один из волонтеров рассказал изданию, что наиболее пострадавших силовики вывозят на окраины и оставляют на улицах, пытаясь избежать огласки в СМИ.
Пресс-секретарь лагеря Валентин заявил, что некоторые люди находились в шоковом состоянии и убегали после освобождения.

«Прятались, как животные. Ужасное зрелище. Их приходилось искать по дворам, чтобы оказать им помощь. Они добегали аж до проспекта Дзержинского, что в нескольких сотнях метров», — рассказал Валентин.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко победил с результатом в 80,1 процента голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 10,1 процента.
Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти). В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками и нескольких погибших.
Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Участники забастовки требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения всех политзаключенных.
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В мире , Происшествия , СНГ , Статьи , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , СКР , Lenta.ru
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