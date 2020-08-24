Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Десятки тысяч жителей Литвы встали в живую цепь до границы с Белоруссией 

News.ru и ещё 3 12 минут назад
Жителей Литвы встали в живую цепь до границы с Белоруссией
Фото: DovileSukyte/twitter.com
Вечером 23 августа около 50 тысяч жителей Литвы взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до населённого пункта Мядининкай на границе с Белоруссией в знак поддержки протестующих в соседней стране, сообщают СМИ.
Акция получила название «Путь свободы». Живая цепь протянулась на 32 километра, многие пришли в белом с национальными флагами Литвы и Белоруссии, также люди приносили на акцию гладиолусы, пишет Baltic News Service.
Над «Путём свободы» пролетели десять легкомоторных самолётов, к акции присоединились мото— и велоколонны. Над Соборной площадью в Вильнюсе подняли 15-метровый флаг Белоруссии.
В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.
23 августа 1989 года прошла аналогичная акция под названием «Балтийский путь», её участники, более миллиона человек, таким образом заявили о желании народов Прибалтики восстановить свою государственную независимость.
Собранные на акции средства планируется отправить в организацию BY Help, оказывающую помощь белорусам. По словам организаторов мероприятия, включившего в себя также концерт и телемарафон, заявки на участие в акции подавали более 49 тысяч человек, но пришло больше людей.
Как писал NEWS.ru ранее, в МВД Белоруссии сообщили, что 23 августа 2020 года в 14.00 (по московскому времени) началась акция протеста. Протестующие собрались у стелы «Минск — город-герой». СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих. МВД пока не опубликовало данные по количеству участников акции.
Видео дня. Тигр вышел к рыбакам и украл у них ведро
News.ru: последние новости
Протестующие в Минске устроили флешмоб с импровизированной тюрьмой Протестующие в Минске устроили флешмоб с импровизированной тюрьмой Колесникова призвала протестующих не провоцировать военных у стелы в Минске Колесникова призвала протестующих не провоцировать военных у стелы в Минске Минобороны Лукашенко готовится к разделу Белоруссии Минобороны Лукашенко готовится к разделу Белоруссии
Комментарии 22
В мире , Белоруссия в огне , Викторас Пранцкетис , Валдас Адамкус , Даля Грибаускайте , МВД , Вильнюс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Польша выдвинула требования к Белоруссии
Польша выдвинула требования к Белоруссии
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Главный враг России в Минске скрыт за Лукашенко
Главный враг России в Минске скрыт за Лукашенко
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение