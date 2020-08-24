Жителей Литвы встали в живую цепь до границы с Белоруссией

Вечером 23 августа около 50 тысяч жителей Литвы взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до населённого пункта Мядининкай на границе с Белоруссией в знак поддержки протестующих в соседней стране, сообщают СМИ.
Акция получила название «Путь свободы». Живая цепь протянулась на 32 километра, многие пришли в белом с национальными флагами Литвы и Белоруссии, также люди приносили на акцию гладиолусы, пишет Baltic News Service.
Над «Путём свободы» пролетели десять легкомоторных самолётов, к акции присоединились мото— и велоколонны. Над Соборной площадью в Вильнюсе подняли 15-метровый флаг Белоруссии.
В акции участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты страны Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, а также председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма и мэры.
23 августа 1989 года прошла аналогичная акция под названием «Балтийский путь», её участники, более миллиона человек, таким образом заявили о желании народов Прибалтики восстановить свою государственную независимость.
Собранные на акции средства планируется отправить в организацию BY Help, оказывающую помощь белорусам. По словам организаторов мероприятия, включившего в себя также концерт и телемарафон, заявки на участие в акции подавали более 49 тысяч человек, но пришло больше людей.
Как писал NEWS.ru ранее, в МВД Белоруссии сообщили, что 23 августа 2020 года в 14.00 (по московскому времени) началась акция протеста. Протестующие собрались у стелы «Минск — город-герой». СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих. МВД пока не опубликовало данные по количеству участников акции.