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Белоруссия в огне. Главное

Боррель призвал Белоруссию немедленно начать национальный диалог 

RT на русском и ещё 1 26 минут назад
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии немедленно начать диалог с протестующими.
Он заявил, что «сильно впечатлён массовыми и мирными демонстрации в Минске и по всей Белоруссии».

«Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен», — написал Боррель в своём Twitter.

В Минске начался «Марш новой Беларуси»
По его мнению, власти «должны без промедления вступить в национальный диалог».
Ранее Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро, которых не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Николас Мадуро , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , ЕС , Минск
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