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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил, что митингующие у его резиденции в Минске «как крысы разбежались» 

ТАСС 52 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая в воскресенье на вертолете к своей резиденции в Минске, заявил, что участники акций протеста возле нее "как крысы разбежались", узнав, что "будет жарко". Видеокадры из салона вертолета главы государства опубликовало агентство БелТА.
Лукашенко с автоматом прибыл в свою резиденцию
На видео видно, как Лукашенко пролетел над городом, а затем специально попросил пилотов приблизиться к проспекту Победителей, на котором стоит его резиденция и по которой от нее удалялась колонна манифестантов.

"Как крысы разбежались", — прокомментировал Лукашенко. "Разбежались. Они узнали, что здесь будет жарко", — добавил он.

Ранее близкий к пресс-службе главы государства канал "Пул первого" в Telegram разместил кадры прилета Лукашенко в его резиденцию — Дворец независимости — в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина с патронами. Президента встречала вооруженная охрана. Он обратился к ним с вопросом:

"Там никого не осталось, да?"

В воскресенье к резиденции президента Белоруссии подошли участники акций протеста оппозиции. Дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой. Митингующие не стали подходить вплотную к выстроившимся в плотную цепь силовикам, остановившись в несколько метрах от них и скандируя ставший уже привычным в эти дни лозунг: "Уходи!" Через некоторое время основная часть манифестантов развернулась и двинулась обратно по направлению к центру города.
В какой-то момент над митингующими пролетел вертолет, который совершил затем посадку на территории резиденции.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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