Мадуро готов арестовать Гуайдо

"В тот день, когда прокуратура и суд вынесут постановление о его [Хуана Гуайдо] аресте, моя рука не дрогнет, чтобы выполнить это", — подчеркнул Мадуро, интервью с которым в воскресенье транслировалось по государственному телевидению. Мадуро добавил, что 84% населения Венесуэлы не поддерживают лидера оппозиции.