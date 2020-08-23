В Минске объяснили снижение скорости интернета

Скорость работы мобильного и стационарного интернета в белорусской столице была снижена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора связи A1, размещенном на сайте оператора.

"С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", — говорится в комментарии.