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Скорость мобильного интернета в Минске снижена по требованию госорганов 

ТАСС и ещё 2 16 минут назад
В Минске объяснили снижение скорости интернета
Фото: depositphotos.com
Скорость работы мобильного и стационарного интернета в белорусской столице была снижена в воскресенье по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора связи A1, размещенном на сайте оператора.

"С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных", — говорится в комментарии.

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В мире , СНГ , Минск
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