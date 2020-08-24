Появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руках и его 15-летнего сына в военной амуниции и в бронежилете стало поводом для мемов в сети. Пользователи неодобрительно отреагировали на то, что глава республики взял в руки оружие в ответ на попытку протестующих против него в Минске штурмовать его резиденцию — Дворец Независимости. Реакция Лукашенко, а также появление его сына в военной амуниции вызвали насмешки в сети.

23 августа появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает над Минском на вертолете и осматривает многотысячную акцию на проспекте Победителей, заключая, что протестующие «как крысы разбежались», узнав о «жарком ответе». На борту с Лукашенко находился его сын Николай. Пока президент республики невозмутимо смотрел в иллюминатор, его сын в каске и бронежилете спешно пытался застегнуть амуницию.

«Суперсолдат Коля Лукашенко готов *** (разбивать) НАТО и чешских кукловодов» — охарактеризовал показанное Telegram-канал MDK.

«Разочарован, что Коля всего лишь в полной амуниции, а не в огромном человекоподобном роботе», — поиронизировал в Twitter «Никотинка с бровями».

Позже глава страны с сыном появились на публике с автоматами, что одних наблюдателей за событиями удивило, а других — разгневало.

«Никто не пришел на сходку» (MDK).

Лукашенко прибыл на вертолете в свою резиденцию. После этого его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости, где в тот момент находился президент. Однако местные СМИ опубликовали видео, снятое с коптера, на котором отчетливо видно, что многотысячная колонна демонстрантов остановилась на солидном расстоянии от оцепления, выставленного вокруг резиденции.