Многотысячная колонна протестующий в Минске попыталась пройти до Дворца Независимости на проспекте Победителей в Минске, однако силовики спешно выставили перед зданием оцепление. Об этом 23 августа сообщает tut.by.

В воскресенье, 23 августа, в белорусских городах проходят шествия оппозиции и ее сторонников. Центральный марш состоялся в Минске. Его участники прошли по проспекту Независимости до гостиницы «Планета» недалеко от стелы «Минск — город-герой», после чего взяли курс на площадь Государственного флага через Дворец Независимости, который является резиденцией Александра Лукашенко

После того, как стало ясно, что протестующие двигаются ко Дворцу, в его направлении проследовал транспорт силовиков, они оперативно выставили оцепление и перегородили марширующим дорогу.

В оппозиционных Telegram-каналах призывают людей не провоцировать конфликты, не подходить к оцеплению и разойтись по другим районам, чтобы продолжить протесты там.