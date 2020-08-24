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В Раде нашли трех главных врагов Украины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 48 минут назад
В Раде нашли трех главных врагов Украины
Фото: Reuters
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал тремя главным врагами Украины деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию.
По словам Медведчука, в 1991 году провозглашение Украиной независимости воспринималось как важная веха на пути к суверенитету, процветанию страны и благополучию ее граждан. При этом он выразил мнение, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались.

«Парламентарии из правящей партии «Слуга народа» позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: «Имею право на ошибку». Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией», — передает РИА «Новости» слова Медведчука.

Он призвал прекратить сползание страны в «пропасть», указав, что деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация негативно влияют на все сферы жизни.
По его мнению, можно сделать вывод о том, что в последние годы Украиной руководят «команды разрушителей и ликвидаторов».

«И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под «чутким» руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом», — добавил парламентарий.

Напомним, в мае Медведчук призвал Киев пригрозить МВФ дефолтом.
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Комментарии 36
В мире , Конфликты , Украина , Виктор Медведчук , Международный валютный фонд , Верховная Рада , РИА Новости
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