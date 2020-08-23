ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Боррель заявил, что ЕС не собирается делать из Белоруссии «вторую Украину» 

ТАСС и ещё 1 19 минут назад
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не намеревается превращать Белоруссию "во вторую Украину". Соответствующее мнение верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выразил в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.

"Случай Белоруссии несравним с Украиной", — считает Боррель.

В Минске начался «Марш новой Беларуси»
По его словам, белорусы "просто требуют режима гражданских свобод и прав", а "на демонстрациях нет европейских флагов".

"И ЕС тоже не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину, — добавил он. — Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза и которые мы будем поэтому поддерживать".

"Мы не признаем его (Лукашенко — прим. ТАСС) в качестве законного президента. Мы также не признаем Николаса Мадуро, — отметил Боррель. — С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно". "Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", — уточнил Боррель.

ТАСС: последние новости
Лукашенко прибыл на митинг своих сторонников, который проходит в Гродно Лукашенко прибыл на митинг своих сторонников, который проходит в Гродно Пресс-секретарь Тимошенко рассказала о состоянии лидера партии "Батькивщина" Пресс-секретарь Тимошенко рассказала о состоянии лидера партии "Батькивщина" Тихановская считает, что военные не вмешаются в конфликт власти и оппозиции в Белоруссии Тихановская считает, что военные не вмешаются в конфликт власти и оппозиции в Белоруссии
Комментарии 18
В мире , Видео , Николас Мадуро , Жозеп Боррель , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко направил ракеты к границе
Лукашенко направил ракеты к границе
Трамп оценил политический уровень Путина
Трамп оценил политический уровень Путина
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной
Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение