ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине

"Мы не признаем его (Лукашенко — прим. ТАСС) в качестве законного президента. Мы также не признаем Николаса Мадуро, — отметил Боррель. — С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно". "Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", — уточнил Боррель.