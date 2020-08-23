ЕС назвал отличия в протестах в Белоруссии и на Украине

"Случай Белоруссии несравним с Украиной", — считает Боррель.
"И ЕС тоже не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину, — добавил он. — Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии, которые являются основными ценностями Евросоюза и которые мы будем поэтому поддерживать".
"Мы не признаем его (Лукашенко — прим. ТАСС) в качестве законного президента. Мы также не признаем Николаса Мадуро, — отметил Боррель. — С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно". "Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", — уточнил Боррель.