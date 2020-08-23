Лукашенко готовится к разделу Белоруссии

Белорусская власть ищёт новые пути подавления протестной активности на фоне очевидного провала силовых мер: действия ОМОНа лишь подстёгивают выход людей на улицы. Теперь глава страны Александр Лукашенко решил изолировать бастующие предприятия, а министр обороны РБ опять заявил о вероятном внешнем вмешательстве. Парадоксально — но, в целом, неудивительно, — что вся эта риторика по сути лишь дискредитирует само руководство Белоруссии.

Ещё в субботу вечером, 22 августа, Лукашенко объявил о том, что с 24-го числа на предприятия, охваченные забастовками, будет «повешен замок». По словам белорусского президента, «страна от этого не пострадает». Заявление Лукашенко звучит курьёзно, учитывая, что даже в разгар пандемии коронавируса он не вводил сколь-нибудь серьёзных ограничений, мотивируя своё решение именно экономическими соображениями.

Вслед за белорусским президентом высказался и министр обороны республики, генерал-майор Виктор Хренин. По его словам, иностранные «деструктивные силы могут попытаться осуществить захват власти путём провоцирования массовых беспорядков, в том числе, с применением оружия».

В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путём, — отметил он.

В заявлении министра обороны симптоматичны несколько пунктов. Он сам говорит о «геноциде» — это свидетельствует о том, что белорусская власть прекрасно понимает, как Запад оценивает силовой разгон акций протеста.

В качестве авиационной поддержки «смены политического курса», по словам Хренина, могут быть задействованы 18 истребителей F-16 ВВС США, недавно переброшенные из Германии на авиационную базу Ласк в Польше. Их подлётное время до Белоруссии составляет 22 минуты, отчеканил министр.

Кроме того, Хренин завуалировано попытался заявить о возможности развития в республике «украинского сценария», намекая на лояльность внешним силам западного населения страны.

Подобный подход также выглядит крайне сомнительным. В отличие от Украины, где действительно существует чёткое разделение на Запад, где говорят преимущественно на мове, и пророссийский Восток, в Белоруссии этого нет. Сама страна гораздо меньше, что способствует единообразию во всех шести областях и Минске (который является отдельным субъектом): в любом регионе можно без проблем говорить по-русски. Помимо этого, этнический состав населения республики весьма однороден. Согласно официальным данным, основная часть граждан идентифицирует себя как белорусов — 84%. Русскими себя считают немногим более 8%, поляками — лишь 3%, а украинцами и того меньше — 1,7%. Также там присутствуют немцы, евреи, татары, цыгане, литовцы, молдаване, туркмены, грузины и другие этнические группы. Однако численность их настолько мала, что говорить о возможном вторжении под предлогом «защиты своих» не приходится.