Армия Белоруссии нашла врага внутри страны

На белорусском телеканале ВоенТВ появилось обращение министра обороны страны, в котором он предупредил оппозиционеров, что им придется иметь дело не с полицией, а с армией.

«Мы не можем сегодня спокойно смотреть как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и людей других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем», — сказал министр.

По его словам, к памятникам Великой Отечественной войны всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим солдатам. Поэтому военные не допустят осквернения мест, где «не может быть места фашизму».

«Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией», — заключил Хренин.

Видеообращение было снято на фоне стелы в память о войне, именно там сегодня оппозиция намерена провести очередную акцию.