Нудистов во Франции обязали надевать хотя бы маски

Любителей ровного загара во Франции обязали носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Причиной стала новая вспышка коронавируса на Средиземноморском побережье в районе облюбованного нудистами городка Кап д'Агд.

Тесты выявили крайне высокий уровень инфицирования у людей, которые посетили это местечко. На нудистском курорте он в четыре раза выше, чем в соседнем населённом пункте. По данным Минздрава Франции, инфекцию COVID-19 выявили у 95 человек. Ещё по меньшей мере 50 человек, по оценкам властей, заболели после возвращения домой, сообщает Daily Mail.

В общей сложности на курорте было протестировано более 700 туристов, результаты 310 анализов станут известны в течение недели. Тем не менее, медики уже назвали вспышку тревожным сигналом, поскольку число заражений стремительно растёт по всей стране.

Кап д'Агд известен на всю Европу как один из крупнейших центров отдыха натуристов. Коммуна единомышленников, предпочитающих раскрепощённый отдых была организована ещё в 1960-х годах. Из 14 километров пляжной полосы на двух располагаются любители ровного загара. В обычных условиях на пике сезона на территории нудистского пляжа собирается до 50 тысяч отдыхающих.

Что касается самих нудистов, то во Франции далеко не везде есть места для раскрепощения. Как писал NEWS.ru, полгода назад в Париже закрылось первое и единственное кафе для ценителей отдыха без одежды. Причиной стал недостаток клиентов.