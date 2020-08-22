Европейская страна готова открыть границы россиянам

«РСТ разделяет обеспокоенность Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, так как топливно-энергетический комплекс систематически повышает стоимость авиакеросина в высокий сезон, что сказывается на стоимости туров, в том числе уже проданных», — сказал он.