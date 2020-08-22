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Еще одна европейская страна готовится принимать российских туристов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Европейская страна готова открыть границы россиянам
Фото: ТАСС
Польша готова открыть границы россиянам. Правительство страны обновило список государств, гражданам которых разрешается въезжать в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати.
Кроме россиян въезд на территорию Польши открывается гражданам Сербии, Китая, Сингапура, Габона, Сан-Томе и Принсипи.
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Напротив, Польша закрывает перед гражданами США, Бельгии, Испании, Французской Полинезии, Индии, Филиппин и других. В список «запрещенных» для въезда попали представители 63 государств.
Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько в эфире НСН рассказал, что стоимость туристических путевок после роста цен на керосин может вырасти.

«РСТ разделяет обеспокоенность Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, так как топливно-энергетический комплекс систематически повышает стоимость авиакеросина в высокий сезон, что сказывается на стоимости туров, в том числе уже проданных», — сказал он.

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В мире , Сергей Шпилько , Российский союз туриндустрии , Габон , Китай , Польша , Сан-Томе и Принсипи , Сербия , Сингапур
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