«Варшава не отступится»: новое испытание для России

«Варшава ставит целью включение Белоруссии в свою зону влияния и не отступится от этой стратегии, переводя ее в долгосрочную плоскость. Это вызов и испытание для российской политики», — написал Пушков в Телеграме.

По его словам, Польша наращивает «мягкую силу» и инструментарий своего воздействия на развитие ситуации в Белоруссии.

Такой вывод Пушков сделал после того как премьер-министр Польши дал интервью телеграм-каналу NEXTA. Отметим, что многие пользователи Сети считают данный канал информационным оружием польских спецслужб.