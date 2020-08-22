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Белоруссия в огне. Главное

Польша задумала новое испытание для России 

Вероника Полынина 33 минуты назад
«Варшава не отступится»: новое испытание для России
Фото: Reuters
"Посполитая" хочет включить Белоруссию в свою сферу влияния и не отступится от этой стратегии. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Варшава ставит целью включение Белоруссии в свою зону влияния и не отступится от этой стратегии, переводя ее в долгосрочную плоскость. Это вызов и испытание для российской политики», — написал Пушков в Телеграме.

По его словам, Польша наращивает «мягкую силу» и инструментарий своего воздействия на развитие ситуации в Белоруссии.
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Такой вывод Пушков сделал после того как премьер-министр Польши дал интервью телеграм-каналу NEXTA. Отметим, что многие пользователи Сети считают данный канал информационным оружием польских спецслужб.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт рассказал, чего хочет Польша от Белоруссии.
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В мире , Алексей Пушков , Совет Федерации , Варшава , Польша
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