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Белоруссия в огне. Главное

В Минске завершился оппозиционный митинг 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
В Минске завершился оппозиционный митинг
Фото: РИА Новости
Акция протеста в Минске на площади Независимости завершилась в спокойной обстановке.
Как сообщает корреспондент ТАСС, на мероприятие собрались сотни человек. На площадь пришли члены Координационного совета оппозиции Павел Латушко и Мария Колесникова, однако они пробыли там недолго и ушли после короткого общения с протестующими. Выступать Латушко и Колесникова не стали.
На площади был организован "свободный микрофон", чтобы высказаться мог каждый желающий. Выступления касались, прежде всего, критики власти.
В начале митинга на площади появились военнослужащие внутренних войск, которые обнесли металлическими заграждениями памятник Ленину, на который протестующие в предыдущие дни клеили плакаты. Затем сотрудники правоохранительных органов уже не вмешивались в ход протестной акции.
Уходя, митингующие скандировали "Каждый день", указывая на то, что намерены продолжать митинги.
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В мире , Белоруссия в огне , Павел Латушко , Мария Колесникова , МВД , Минск
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