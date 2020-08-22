В Минске завершился оппозиционный митинг 

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Акция протеста в Минске на площади Независимости завершилась в спокойной обстановке.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на мероприятие собрались сотни человек. На площадь пришли члены Координационного совета оппозиции Павел Латушко Мария Колесникова , однако они пробыли там недолго и ушли после короткого общения с протестующими. Выступать Латушко и Колесникова не стали.

На площади был организован "свободный микрофон", чтобы высказаться мог каждый желающий. Выступления касались, прежде всего, критики власти.

В начале митинга на площади появились военнослужащие внутренних войск, которые обнесли металлическими заграждениями памятник Ленину, на который протестующие в предыдущие дни клеили плакаты. Затем сотрудники правоохранительных органов уже не вмешивались в ход протестной акции.

Уходя, митингующие скандировали "Каждый день", указывая на то, что намерены продолжать митинги.