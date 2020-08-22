Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан» 

«Ну, вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Белоруссии будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, по меньшей мере? несолидно».

Не будем вспоминать, что раньше Лукашенко, напротив, хотел вести переговоры с Западом самостоятельно. Прошли выборы — все поменялось. Теперь Батька беззаветно предан союзническим отношениям с России и ждет от неё поддержки. А Запад ждет прямо противоположного. Та же Меркель воспринимает Путина не просто как посредника, а как единственного человека, который может повлиять на Лукашенко. Не потому ли через президента России она призывает белорусские власти «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса»? Призыв адресован скорее самому хозяину Кремля — канцлер ФРГ недвусмысленно намекает, что официальный Минск нужно склонить к переговорам с так называемым Координационным советом по трансферу власти.

В его состав вошли рафинированные русофобы во главе со Светланой Алексиевич , но после этого прокола оппозиция начала демонстративно делать реверансы в сторону Москвы

«Сейчас идет манипуляция от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить, наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами, как с Российской Федерацией, так и с Украиной и странами Евросоюза», — заявила Мария Колесникова, глава штаба арестованного оппонента Лукашенко Виктора Бабарико.

Еще дальше пошел член Координационного совета, экс-директор театра Ивана Купалы Павел Латушко . Он предложил Москве взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта:

«Здесь необходима роль наших соседей — России и Европейского союза. Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию между обществом, которое будет в определенной степени представлять, и властью высказали эти уважаемые партнёры».

Подобные заявления рассчитаны, прежде всего, на внутреннюю аудиторию. Оппозиция пытается не отпугивать ту часть населения, которая выступает за интеграцию с РФ. Кремль получает похожий сигнал: дескать, никакие мы не русофобы, с нами можно и нужно иметь дело.

Россия тем временем выбрала очень аккуратную стратегию. Она признает Лукашенко президентом, осуждает вмешательство Запада в дела Беларуси, российский посол не контактирует с оппозицией. Но при этом Москва воздерживается от критики самого протестного движения, которое действительно отчасти поддерживают пророссийски настроенные граждане. Зачем портить с ними отношения?

— Думаю, что в текущих обстоятельствах это правильная линия поведения, — отмечает политолог, доцент Белорусского государственного университета Всеволод Шимов. — Россия сохраняет для себя свободу маневра, но то же самое делает и Запад. Там, наоборот, всячески словесно поддерживают белорусскую оппозицию, осуждают фальсификации и насилие, но при этом с официальным Минском отношений не рвут. Аналогичным образом маневрирует и белорусская власть.

Если помните, до выборов активно нагнеталась тема угрозы белорусскому суверенитету, причем явно и неявно давалось понять, что угроза эта исходит с Востока. Кульминацией стал скандал с задержанием 33 «вагнеровцев». Сегодня риторика изменилась на 180 градусов — враги на Западе, в отношении России с высоких трибун ни одного плохого слова не звучит. Но при этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей , главный по связям между официальным Минском и Западом, остается на своем посту.

В общем, такая классическая и довольно циничная реальная политика со всех сторон.

Думаю, ни Россия, ни Запад не заинтересованы в дестабилизации Белоруссии по украинскому сценарию. Ни одна из сторон сегодня не в состоянии склонить ситуацию в свою пользу. Поэтому и работают на сохранение статуса-кво. В то же время, есть понимание, что обстановка внутри Белоруссии довольно непредсказуемая, и никто не хочет делать окончательной ставки на ту или иную сторону, чтобы не проиграть.

«СП»: — Белорусское общество за последние дни сильно поляризовалось.

— Да, степень поляризации высока как никогда, поэтому сохранять отношения поверх политических симпатий и антипатий становится все труднее. Подобное состояние общества хорошо знакомо по Украине, хотя, хочется верить, до украинского накала страстей Белоруссии все еще далеко.

«СП»: — По вашим личным ощущениям, много ли в Беларуси людей, которые выходят против Лукашенко и при этом выступают за интеграцию с Россией? Важно ли Москве сохранить их симпатии?

— Многие сторонники интеграции с Россией глубоко разочарованы политикой Минска. Поэтому определенная часть пророссийски настроенных людей действительно поддержала протесты, а остальные предпочитают воздерживаться от поддержки той или иной стороны.

«СП»: — Белорусский Майдан со стороны не выглядит антироссийским. Но многих насторожил кадровый состав Координационного совета и связь программы Тихановской с националистическим «Реанимационным пакетом реформ для Беларуси» (хотя противники Лукашенко утверждают, что это спекуляции).

— Протест действительно не является антироссийским по своей сути. В нем отсутствует геополитическая повестка как таковая.

Однако «оседлали» протест преимущественно антироссийски настроенные белорусские националисты, и это было неизбежно. Во многом в таком положении вещей виновата сама Россия, которая никак не работала с белорусским гражданским обществом и не поддерживала пророссийские силы.

Благодаря этому организованных пророссийских сил в Белоруссии нет, зато есть сетка прозападных националистических НКО, которые и встали во главе протеста. Но, поскольку сейчас стоит задача консолидировать широкий общественный фронт против действующей власти, эти националистические силы предпочитают не обострять вопрос геополитической ориентации и в отношении России выдерживают нейтральную или даже дружескую риторику.

«СП»: — Какой-то компромисс возможен? Скажем, примирительный совет, куда войдут представители власти и оппозиции (этот вариант предлагали президенты Польши и Прибалтики)?

— Честно говоря, я не верю в какие-то компромиссы. Как это ни странно, но секрет успеха и политического долголетия Лукашенко — в его бескомпромиссности, перед которыми в итоге пасуют внешние и внутренние силы. Лукашенко выстроил сильную и лояльную властную вертикаль, благодаря чему и может позволить себе подобное поведение. Нынешний кризис стал серьезным испытанием на прочность для белорусской системы власти, и она, в общем и целом, его выдержала — нелояльных и неустойчивых элементов в ней обнаружилось очень немного.

А если так, то к чему компромиссы? Компромисс — это путь к проигрышу, тот же Виктор Янукович не даст соврать. Поэтому на данном этапе компромиссов не будет. Что-то может измениться в случае глубокого социально-экономического кризиса, который может разразиться уже этой осенью. Тогда игнорировать растущее общественное недовольство, конечно, будет все труднее.