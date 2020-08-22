«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ

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Лукашенко: спасибо Путину, моему другу 

RT на русском и ещё 7 43 минуты назад
Белорусский президент Александр Лукашенко после митинга в Гродно выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину, комментируя своё выступление перед гражданами республике.

«Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?», я говорю: «Скоро услышишь», — сказал Лукашенко корреспонденту RT Константину Придыбайло, отвечая на вопрос, почему президент «так долго не выходил к своим людям».

22 августа Александр Лукашенко выступил на митинге в Гродно.
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После мероприятия он рассказал корреспонденту RT Константину Придыбайло, почему решил «сделать паузу» до выступления перед гражданами республики.
Также Лукашенко ответил на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова, отметив, что «сошёлся во мнении» с Владимиром Путиным относительно ситуации в республике.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Игорь Жданов , Константин Придыбайло , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Гродно
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