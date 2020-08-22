«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ

«Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?», я говорю: «Скоро услышишь», — сказал Лукашенко корреспонденту RT Константину Придыбайло, отвечая на вопрос, почему президент «так долго не выходил к своим людям».