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Лихтенштейн потребовал у Чехии вернуть конфискованные после войны земли 

News.ru 49 минут назад
Чехию обвинили в незаконном захвате территорий
Фото: EPA
Власти Лихтенштейна подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на Чехию. Княжество требует возвращения земель, конфискованных в конце Второй мировой войны.
Площадь земель, которые Лихтенштейн хочет получить обратно, в десять раз превышают нынешнюю территорию княжества. Власти оспаривают суверенитет Чехии над более чем двумя тысячами кв. км, которые включат барочную резиденцию Вальтице и неоготический замок Леднице. Эти объекты внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Financial Times.
Министр иностранных дел Лихтенштейна Катрин Эггенбергер заявила, что указы по конфискации земли были незаконными. Они затрагивают фундаментальные вопросы суверенитета.

Чем меньше страна, тем важнее отстаивать свои права, — заявила министр.

Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек считает, что ЕСПЧ не может рассматривать это дело, поскольку никогда не занимался вопросам до принятия Европейской конвенции по правам человека.
Земли Лихтенштейна были конфискованы согласно декретам правительства Чехословакии под руководством Эдварда Бенеша. По ним князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами нацистского режима.
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В мире , ЕСПЧ , ЮНЕСКО , Financial Times , Лихтенштейн , Чехия
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