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Белоруссия в огне. Главное

Зеленский призвал власть и общество Белоруссии к диалогу без «дубинок» 

RT на русском 25 минут назад
Зеленский обратился к властям Белорусии
Фото: Reuters
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал власть и общество в Белоруссии найти путь к диалогу без «дубинок» и кровопролития.

«Что касается кровопролития — ни в коем случае… Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не «дубинками». Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси», — сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».

Зеленский также выразил надежду, что ситуация в Белоруссии не отразится на двусторонних отношениях стран.
Ранее Зеленский провёл закрытое совещание с руководителями разведывательных органов и силовых структур в связи с обострением ситуации в Белоруссии.
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В мире , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Владимир Зеленский
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