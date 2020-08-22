Зеленский обратился к властям Белорусии

«Что касается кровопролития — ни в коем случае… Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не «дубинками». Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси», — сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».