Умер звезда Red Hot Chili Peppers

Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался в возрасте 64 лет.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Red Hot Chili Peppers в Instagram.

«Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за всё, что было — хорошее, плохое и всё, что между», — говорится в сообщении группы.