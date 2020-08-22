Умер звезда Red Hot Chili Peppers

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Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 

RT на русском и ещё 5 51 минуту назад
Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался в возрасте 64 лет.
Соответствующее заявление опубликовано на странице Red Hot Chili Peppers в Instagram.
«Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за всё, что было — хорошее, плохое и всё, что между», — говорится в сообщении группы.
В конце июля сообщалось о смерти одного из основателей британо-американского коллектива Fleetwood Macа Питера Грина.
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