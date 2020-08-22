В мире от коронавируса погибли 800 тыс. человек 

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В мире к субботе от коронавируса погибло 800 тыс. человек, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Больше всего умерло в Соединенных Штатах — 175 тыс. 429 смертельных случаев, второе место занимает Бразилия (113 тыс. 358) и Мексика (59 тыс. 610), передает ТАСС со ссылкой на данные университета.

Всего в мире инфицированы коронавирусом 22 млн 98 тыс. человек.

Напомним, в России за последние сутки зафиксировали 4921 новый случай коронавируса в 83 регионах, общее число выявленных случаев составило 951 тыс. 897.