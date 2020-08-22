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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко переходит к жестким мерам 

Майк Габриелян 57 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным принять жесткие меры по защите территориальной целостности страны. Такое заявление Лукашенко сделал в Гродно, посещая полигон Минобороны, передает БЕЛТА.
Президент заявил, что поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — сказал Лукашенко.

По его словам, против Беларуси используют сценарий цветных революций. Особенность ситуации — в использовании внешнего фактора.

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — сказал Лукашенко.

Также сообщается, что белорусские военные готовят учения у западных границ страны.
Ранее «Рамблер» передавал, что Лукашенко рассказал о ситуации в Белоруссии.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Министерство обороны , Гродно
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