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В речи Байдена усмотрели плагиат 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В речи Байдена усмотрели плагиат
Фото: ТАСС
Произнесенные кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом слова в заключение своей речи в ходе съезда демпартии практически полностью повторяют фразу известного канадского политика. С таким заявлением выступило американское издание Washington Examiner.
Завершая речь, Байден сказал: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет сильнее тьмы». В этой фразе американские СМИ усмотрели прямую аналогию со словами из предсмертной записки главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Похожие слова он написал в 2011 году.
Это уже не первый раз, когда в выступлении Байдена находят плагиат. В 1988 и 2008 году он участвовал в президентской гонке. В первый раз его избирательную кампанию подорвало обвинение в плагиате речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Киннока.
В ходе своего выступления Байден также согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Демократическая партия США
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