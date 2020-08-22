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В Британии рассказали об изоляции США в ООН 

Аргументы Недели 31 минуту назад
США попали в изоляцию в ООН
Фото: Reuters
Соединенные Штаты попали в изоляцию в ООН. Примерно такими словами британские журналисты описали произошедшее в ООН. Это весьма неожиданно.
Это весьма неожиданное описание. Про то, что Совбез ООН отказал Соединенным Штатам в продлении санкций против Ирана, рассказывалось ранее. Британские СМИ снова подняли эту тему. Теперь они объяснили, что же там произошло. Трактовка оказалась неожижданной.

«Письма от 13 из 15 членов Совета подчеркивают изоляцию США», — начали британские СМИ рассказ о событии, а потом пояснили, как так получилось: «Дипломаты в ООН заявили, что изоляция США отчасти стала реакцией на риторику Помпео. Он обвинил европейцев в том, что они выбрали сторону аятолл».

Подобная риторика в Британии выглядит неожиданной. Конечно, Лондон пытается играть в самостоятельную политику, но он чаще следует в русле фарватера, проложенного официальным Вашингтоном.
Возможно, британские журналисты расщедрились на подобные эпитеты потому, что их страна также не поддержала предложение Соединенных Штатов о продлении санкций против Ирана.
И похоже Европа решила взбунтоваться против США. Это решение выглядело логичным, после того отказа о продлении санкций. Но не было понятным, почему это произошло. Теперь выяснилось: Вашингтон слишком агрессивно навязывал свои интересы.

«Конечно, большинство стран в Совете безопасности в целом согласны с Соединенными Штатами», — признаются дипломаты ООН: «Иран — нехорошая страна, и наличие у него ядерного оружия и большего количества вооружений-это нехорошо. Но американцы так часто и так агрессивно разыгрывали свое лидерство, что изолировали себя от людей. Дело даже не в политике, а в том, что это было неприятно».

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Комментарии 1
В мире , США , Совбез ООН , ООН , Иран
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