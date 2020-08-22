США попали в изоляцию в ООН

Соединенные Штаты попали в изоляцию в ООН . Примерно такими словами британские журналисты описали произошедшее в ООН. Это весьма неожиданно.

Это весьма неожиданное описание. Про то, что Совбез ООН отказал Соединенным Штатам в продлении санкций против Ирана , рассказывалось ранее. Британские СМИ снова подняли эту тему. Теперь они объяснили, что же там произошло. Трактовка оказалась неожижданной.

«Письма от 13 из 15 членов Совета подчеркивают изоляцию США», — начали британские СМИ рассказ о событии, а потом пояснили, как так получилось: «Дипломаты в ООН заявили, что изоляция США отчасти стала реакцией на риторику Помпео. Он обвинил европейцев в том, что они выбрали сторону аятолл».

Подобная риторика в Британии выглядит неожиданной. Конечно, Лондон пытается играть в самостоятельную политику, но он чаще следует в русле фарватера, проложенного официальным Вашингтоном.

Возможно, британские журналисты расщедрились на подобные эпитеты потому, что их страна также не поддержала предложение Соединенных Штатов о продлении санкций против Ирана.

И похоже Европа решила взбунтоваться против США. Это решение выглядело логичным, после того отказа о продлении санкций. Но не было понятным, почему это произошло. Теперь выяснилось: Вашингтон слишком агрессивно навязывал свои интересы.