Страны Северной Европы закрываются

Страны Северной Европы из-за опасения второй волны коронавирусной инфекции закрывают и ограничивают въезд для иностранцев.
Среди стран, вводящих ограничения: Финляндия, Исландия, Норвегия. Они решили ввести ограничительные меры на въезд, потому что считают слишком непредсказуемой ситуацию с распространением COVID-19, сообщают «Известия».
В Финляндии и Норвегии расширили список стран, люди, пребывающие из которых должны пройти карантин, а Исландия ввела карантин почти для всех иностранцев.
Так, Финляндия добавила ограничения для Дании, Кипра, Греции, Германии, Ирландии, Мальты, Норвегии, Исландии и Сан-Марино. Ограничения вступят в силу с 24 августа 2020 года. Отмечается, что для россиян ограничения будут действовать до 8 сентября 2020 года.
В Норвегии ввели ограничения для Швеции, Дании, Кипра, Исландии, Нидерландов, Польши и Мальты. Граждане этих стран должны провести на карантине 10 дней.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что предугадать ситуацию с распространением второй волны коронавирусной инфекции невозможно и многое будет зависеть от ограничительных мер, которые введут страны.
Течение пандемии в первую и любую последующую волну определят шаги отдельных стран. Если мы не будем использовать то окно возможностей, которое дают физическое дистанцирование, изоляция и карантинные меры, позволяющие ясно понять, где находится вирус и как он распространяется, заболевание может начать распространяться с новой силой, — привели сообщение ВОЗ «Известия».
Как писал NEWS.ru ранее, на территории Швейцарии за прошедшие сутки выявлено 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данные цифры свидетельствуют о самом большом приросте числа заболевших за последние четыре месяца. Отмечается, что темпы заболеваемости снова совершили скачок в конце июня. Врачи утверждают, что это связано со смягчением мер самоизоляции.