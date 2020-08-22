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Заместитель Помпео прилетит в Россию обсудить ситуацию в Белоруссии 

News.ru и ещё 2 20 минут назад
Заместитель Помпео летит в Россию из-за Белоруссии
Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com
Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн посетит Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии, сообщают источники.
Точные даты визита не обозначены, но, по словам инсайдера, Бигэн вылетит в Москву в ближайшие дни, откуда отправится в столицу Литвы Вильнюс, где находится кандидат от белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передаёт Reuters.

Я предполагаю, что администрация (CША. — NEWS.ru) пытается отговорить Москву либо от вмешательства в одиночку, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к более жестоким репрессиям, — цитирует агентство свой источник.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Как писал NEWS.ru ранее, бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская не намерена баллотироваться в президенты в случае новых выборов.
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Комментарии
В мире , СНГ , США , Светлана Тихановская , Стивен Бигэн , Александр Лукашенко , Reuters , Вильнюс , Литва , Москва
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