Лукашенко оценил ситуацию в Белоруссии

На 13-й день белорусского протеста Александр Лукашенко назвал ситуацию в республике своей личной проблемой, пообещав решить ее в ближайшие дни. Мирные акции протеста в крупных городах Белоруссии президент считает западными провокациям, а забастовки на заводах предпочитает не замечать. При этом оппозиция продолжает попытки склонить Лукашенко к диалогу, но президент на него идти не собирается.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. В крупных городах страны уже 13-й день проходят масштабные акции протеста несогласных с переизбранием президента, вместе с демонстрациями на крупных предприятиях государства вспыхивают забастовки рабочих.

«В Минске, еще где-то кому-то не нравится [сложившаяся ситуация]. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — объявил Лукашенко.

Ситуация в республике сильно политизирована, но отнюдь не катастрофическая, уверен президент, нельзя допустить разрушения Белоруссии — «мы знаем, чего она нам стоила». С точки зрения Лукашенко, за организацией беспорядков в республике стоят США и Европа. Они якобы создали специальный центр в Варшаве и теперь «лязгают гусеницами».

«Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно. Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина . Мы тут одно звено остались», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко уверен, что против республики действуют несколько центров сил, где осели «правительства в изгнании», одним из них является не допущенный до выборов оппозиционер Валерий Цепкало , который делает заявления из Варшавы.

«Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься. Они поставили цель, прежде всего, эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать», — подчеркнул глава республики.

На 13-й день протестов президент не слишком отступил от своей прошлой риторики, сконцентрировавшись на давлении Запада и провокациях, несмотря на мирных характер демонстраций. Любые предложения оппозиции по переговорам глава государства отмел, а по забастовкам рабочих продолжил придерживаться главной линии — бастует очень мало людей, хотя СМИ и указывают на обратное.

При этом говорить Лукашенко готов только с трудовыми коллективам, что, в целом, вполне логично, учитывая, что именно они составляют электоральное ядро президента. Кроме того, недовольство рабочих несет прямую угрозу для власти — остановятся заводы, начнет буксовать и экономика.

«Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они (представители оппозиции) говорят, диалог. Ну вот, я диалог веду с рабочими. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог», — отмечал Лукашенко.

Помимо разговоров с оппозицией, претит президенту и острое внимание Запада к ситуации в республике, хотя это и так очевидно, с учетом его заявлений о вмешательстве иностранных игроков. К примеру, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о посредничестве в урегулировании кризиса Лукашенко открыто раскритиковал.

»Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну давайте сначала я приеду, буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай бог, и террор, и «желтые жилеты», — указал белорусский лидер.

Практически зеркальный ответ был дан на предложение о помощи со стороны госсекретаря США Майка Помпео. По мнению Лукашенко, Вашингтону следует вначале разобраться с собственными проблемами, а не пытаться переключить внимание общественности на протесты в Белоруссии.

Чертова дюжина протестов

Впрочем, сколько бы белорусский лидер не обещал урегулировать ситуацию и не говорил о том, что обстановка в стране нормальная — протесты продолжаются вместе с забастовками. К слову, его слова о малом количестве бастующих были произнесены на встрече с работниками агрокомплекса «Дзержинский».

Однако ряд СМИ отмечает, что во время визита президента с ним встретилась специально отобранная группа рабочих, когда большую часть людей оставили за территорией завода и попросту не допустили до встречи с главой государства.

Интересно, что риторика президента остается неизменной по основным направлениям, но вот подход к разрешению ситуации отчасти меняется. Так, вместе с протестами противников Лукашенко по всей Белоруссии начали проходить акции в поддержку президента. При этом в социальных сетях активно раскручивается информация, что участники провластных демонстраций пытаются мешать другим протестующим, которые выступают против Лукашенко.

Если же говорить о выпадах президента в сторону оппозиции, то особо на акциях протеста это не сказываются, поскольку демонстрации сохраняют свой стихийный характер. Оппозиционным политикам все еще не удалось возглавить народные волнения, так что их критика и даже преследование не сильно бьет по протестам.

Одним из главных трендов демонстраций являются «живые цепи» солидарности, с помощью которых люди выступают против насилия в отношении задержанных активистов. Различные факты пыток и избиений в местах временного задержания появляются в СМИ постоянно. Последней громкой новостью стало появление видео, на котором, предположительно, силовики избивают людей в минском изоляторе на Окрестина.

Власти же излишнюю жестокость в отношении протестующих отрицают. Как говорил сам Лукашенко, бить могли только тех, кто нападал на милиционеров. Он также отмечал, что не допустит нападок на силовиков.

«Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но, пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны», — подчеркивал белорусский лидер.

Тем не менее, возможное насилие не единственная проблема: новым ответом властей на демонстрации стало блокировка сайтов платформ «Голос» и «Зубр», публиковавших альтернативные результаты выборов. Ограничения также коснулись ряда независимых СМИ — Tut.by, «Белсат» и «Еврорадио». В общей сложности власти ограничили доступ к более чем 70 сайтам.

Ситуацию вокруг медиа в стране также характеризует забастовка сотрудников государственных телеканалов, но Лукашенко решил урегулировать эту проблему, пригласив в республику российских журналистов.

«Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают, и я знаю этих людей», — резюмировал президент.

Ответ оппозиции

Правительство Белоруссии активно пытается помешать работе Координационного совета по транзиту власти, считая его деятельность незаконной. Его организаторов уже подозревают в попытке «захвата власти», на 13-й день протеста два представителя совета посетили Следственный комитет Белоруссии для дачи показаний по этому делу.

Вместе с тем основной конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская обратилась к белорусам, призвав рабочих предприятий республики продолжать и расширять забастовки. Она также отметила, что фонды поддержки готовы помочь сотрудникам крупных заводов, которым Лукашенко приказал не платить зарплату на время забастовок.

«Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — указала Тихановская.

С точки зрения многих протестующих, именно она стала победительницей президентских выборов. Вскоре после голосования Тихановская покинула Белоруссию и обращается к людям из Литвы, что несколько рушит ее привязку к протесту.

Скорее всего, экс-кандидат в президенты сама понимает проблему текущей ситуации, но обещает вернуться в страну, только если сможет чувствовать себя там в безопасности. Как уточнила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, это может произойти после начала процесса переговоров о мирной передаче власти.

При этом Лукашенко опять-таки от диалога с оппозиционерами отказывается, так же, как от новых выборов или пересчета голосов. Президент допускает передачу части своих полномочий только после конституционной реформы, но точные сроки по ее проведению не называет.

К слову, пока Тихановская всячески настаивает на незаконности правления Лукашенко, белорусский лидер, кажется, достаточно лояльно относится к своей бывшей сопернице. По мнению президента, она нормальная женщина, которая любит своих детей.

«Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел [Литвы], спецслужбы. Она уже начала делать заявления», — посетовал Лукашенко, а также добавил, что помог Тихановской попасть в Вильнюс по ее собственной просьбе.

Заявление оппозиционного политика из Литвы не слишком отличаются от того, что она говорила, находясь на территории республики. Тихановская продолжает поддерживать «мирные протесты», выступает за уход Лукашенко и последующее проведение новых президентских выборов.

То есть она не отходит от своего образа технического кандидата, сфокусировавшего на себе протестное голосование белорусов. Однако объявлять себя президентом Тихановская не спешит, хотя и говорила о готовности стать национальным лидером страны. Продвинуть оппозиционерку в качестве главы государства активно пытается лишь Цепкало, политик хочет убедить Запад признать Тихановскую президентом республики, чтобы свергнуть Лукашенко.

Формально Цепкало настаивает на измененной модели венесуэльского сценария, то есть формирования двоевластия в Белоруссии, но с положительным выходом из ситуации.