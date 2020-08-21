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Белоруссия в огне. Главное

Тихановская не будет выдвигать свою кандидатуру в случае назначения выборов в Белоруссии 

ТАСС 54 минуты назад
Тихановская высказалась об участии в новых выборах
Фото: ТАСС
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов. Об этом она заявила в пятницу в интервью телеканалу "Белсат".

"Я не планирую сама", — ответила Тихановская на вопрос журналиста о том, будут ли она или ее муж Сергей Тихановский выдвигать свои кандидатуры в случае назначения новых президентских выборов в Белоруссии.

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Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа — видеоблогера и создателя канала "Страна для жизни" в видеосервисе YouTube. 29 мая в Гродно во время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Согласно окончательным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Тихановская заняла второе место, за нее проголосовали 10,12% избирателей. Сразу после подведения итогов в Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, в первые дни были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. В ночь на 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.
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В мире , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
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