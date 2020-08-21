Трамп: Китай очень хочет, чтобы Байден победил 

Сославшись на отчёты разведки, президент США заявил:

«Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил».

Американский президент добавил, что если на выборах победит Байден, то Соединёнными Штатами «завладеет Китай», и что этого нельзя допустить.

Он в шутку добавил, что «было бы оскорбительно», если бы китайцы хотели, чтобы он победил. Он пообещал, что в случае второго президентского срока добьётся полного восстановления промышленной независимости США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что Штаты готовы к искоренению системного расизма.