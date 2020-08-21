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Трамп: Китай очень хочет, чтобы Байден победил 

ИА Regnum и ещё 1 40 минут назад
Трамп: Китай очень хочет, чтобы Байден победил
Фото: РИА Новости
О заинтересованности Китая в победе кандидата от Демократической партии США Джо Байдена на президентских выборах заявил 21 августа американский президент Дональд Трамп на публичном мероприятии.
Сославшись на отчёты разведки, президент США заявил:

«Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил».

Американский президент добавил, что если на выборах победит Байден, то Соединёнными Штатами «завладеет Китай», и что этого нельзя допустить.
Он в шутку добавил, что «было бы оскорбительно», если бы китайцы хотели, чтобы он победил. Он пообещал, что в случае второго президентского срока добьётся полного восстановления промышленной независимости США.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что Штаты готовы к искоренению системного расизма.
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В мире , Азия , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Китай
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