Белоруссия открестилась от данных ООН по погибшим

Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила РИА Новости, что ведомство не подтверждало ООН такую информацию.
При этом ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл заявила, что МВД Белоруссии подтвердило гибель четырех человек в ходе протестов.
«Коллеги проинформировали меня, что министерство внутренних дел подтвердило отдельно четыре смерти», — сказала она и добавила, что УВКПЧ попросило расследовать гибель людей.
Власти Белоруссии ранее сообщали о трех погибших.