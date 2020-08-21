Многокилометровая «Цепь покаяния» выстроилась в Минске 

В пятницу вечером, 21 августа, в белорусской столице проходит акция «Цепь покаяния». Об этом сообщает Tut.by и Telegram-канал Nexta.

Активисты выстраиваются в цепи от урочища Куропаты на северо-восточной границе, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов. Цепочка граждан идет через город до Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина.

По некоторым данным, в центре Минска цепь растянулась на несколько километров. При этом свыше 100 человек выстроились в ряд на проспекте Дзержинского. Еще несколько сотен граждан стоят на улице Немига и в районе площади Бангалор.

Кроме того, к акции присоединились медики 1-й городской клинической больницы Минска. После завершения мероприятия активисты с Немиги направились в сторону площади Независимости.

Отмечается, что цель акции — выразить протест против насилия со стороны силовых структур республики.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.