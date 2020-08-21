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Определена дата заседания комиссии по СВПД по Ирану 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Определена дата заседания комиссии по СВПД по Ирану
Фото: EPA
Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану запланировано на 1 сентября, сообщается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Встреча членов Совместной комиссии по СВПД пройдет в Вене 1 сентября под председательством генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид», — цитирует ТАСС сообщение.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.
Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана и пригрозил России и Китаю санкциями, если те откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим.
Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана.
Госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН.
Почти весь СБ считает, что у США нет права запускать механизм восстановления санкций.
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Комментарии
В мире , Майкл Помпео , Хельга Шмид , ЕС , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Вена , Иран
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