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Белоруссия в огне. Главное

Бывший узник «пыточного» изолятора в Минске рассказал о метках для заключенных 

Lenta.ru 1 час назад
В Минске рассказали о метках для заключенных
Фото: РИА Новости
Бывший заключенный изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске, который получил неофициальное название «пыточный» из-за жестокости силовиков, рассказал о специальных метках, которые ОМОНовцы ставили на узниках. Об этом пишет портал TUT.by.
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Программиста-тестировщика Евгения задержали 11 августа примерно в 18:00, когда в стране начинались массовые протесты. По его словам, он не принимал участия в акциях и пытался попасть на языковые курсы, шел мимо. Мужчина говорит, что даже не позвонил жене, потому что был уверен, что его задержали по ошибке и сейчас отпустят.
Оттуда Евгения повезли в РУВД, где грубо бросили на уже окровавленный кафель и протащили около 10 метров, велели лежать лицом в пол и отобрали все шнурки. ОМОНовцы ходили по людям и били тех, кто поворачивал голову, в том числе досталось и Евгению. После опроса заключенных рассадили в актовом зале в положении «руку прямо, подбородок прижат», и так они провели 18 часов почти без воды и еды, к ним иногда заходили милиционеры.

«Они приходили, чтобы просто побить людей за все, что хотят. Поводов искать не приходилось (…) Видел, как некоторые парни ходили в штаны от страха и боли и плакали», — продолжает молодой человек. На особенно «неугодных» ставили метки крестом желтой краской из баллона. «Людей с такими метками били все на всех этапах», — подчеркивает он.

На следующий день, 12 августа, всех заключенных вместе с Евгением привезли в изолятор на Окрестино. По его словам, людей выбрасывали из автозаков и ставили на колени лицом в землю, так они ждали «суда».

«Он продолжался около двух минут прямо в коридоре», — отмечает молодой человек.

Тех, кто не признал себя виновным в участии в митинге, в том числе программиста, раздели догола и погнали дубинками в камеру с решеткой на потолке.
Размеры камеры составляли 5 на 7 метров, там находилось 78 человек, в том числе люди с гноящимися ранами и сильно пострадавшие.

«В туалет ходили в пластиковую бутылку и выливали в люк. В соседней камере ночью избивали людей. Это было по-настоящему жутко. Люди выли. Один раз даже пели гимн под удары дубинок», — рассказывает Евгений.

Днем молодого человека и его сокамерников вывели снова во двор, поставив на колени лицом в землю. Над ними оперативно провели суд, дав всем не согласившимся с обвинениями 14 суток ареста, а затем передали военным, возможно, спецназу. Те вели себя очень хорошо по отношению к заключенным, делились с ними всем, ругали ОМОН и рассказывали, что отказывались на разгонах протестов носить спецсредства вроде перцовых баллонов и дубинок.
В конечном итоге Евгения вместе с его группой привезли лечебно-трудовой профилакторий в Слуцке, где он пробыл до 14 августа. В профилактории был армейский режим, но молодой человек все равно называет военных «классными ребятами». Но больше всего он растрогался, когда увидел лагерь волонтеров на выходе из места заключения.
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Комментарии 27
В мире , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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