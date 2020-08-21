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Глава МИД Германии собирается с визитом в Киев 

ИА Regnum и ещё 2 50 минут назад
Глава МИД Германии собирается с визитом в Киев
Фото: Reuters
Однодневный визит на Украину 24 августа запланировал германский министр иностранных дел Хайко Маас, сообщили 21 августа в его пресс-службе.
Уточняется, что Маас встретится в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, главой правительства Украины Денисом Шмыгалем и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Политики будут обсуждать «дальнейшие шаги в нормандском формате по урегулированию» ситуации в Донбассе. Также Маас обсудит с украинской стороной «программу реформ украинского правительства».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представляющий Украину в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в Париже запланирована встреча в «нормандском формате» на уровне советников.
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В мире , Европа , Конфликты , Украина , Дмитрий Кулеба , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , МИД , Правительство Украины , Германия , Киев
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