Глава МИД Германии собирается с визитом в Киев 

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Однодневный визит на Украину 24 августа запланировал германский министр иностранных дел Хайко Маас, сообщили 21 августа в его пресс-службе.

Политики будут обсуждать «дальнейшие шаги в нормандском формате по урегулированию» ситуации в Донбассе. Также Маас обсудит с украинской стороной «программу реформ украинского правительства».