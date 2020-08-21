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Лукашенко предложил Макрону «посредничество» во Франции 

RT на русском и ещё 7 19 минут назад
Лукашенко предложил Макрону «посредничество» во Франции
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать «посредником» в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и «жёлтыми жилетами».
Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Макрон хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду, буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог — и террор, и «жёлтые жилеты» — не видят», — сказал Лукашенко.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз готов поддержать диалог между белорусскими властями и оппозицией.
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В мире , Европа , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Эммануэль Макрон , ЕС
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