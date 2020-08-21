Лукашенко предложил Макрону «посредничество» во Франции 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать «посредником» в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и «жёлтыми жилетами».
Видео выступления Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Макрон хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду, буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог — и террор, и «жёлтые жилеты» — не видят», — сказал Лукашенко.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюз готов поддержать диалог между белорусскими властями и оппозицией.